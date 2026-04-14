США настаивают на приостановке Ираном обогащения урана на 20 лет

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Представители США во время переговоров с иранскими чиновниками в Исламабаде в минувшие выходные просили Тегеран приостановить обогащение урана на 20 лет, но получили отказ, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Во время мирных переговоров в Исламабаде в минувшие выходные Соединенные Штаты попросили Иран приостановить обогащение урана на 20 лет", - пишет издание.

По словам двух высокопоставленных иранских чиновников и одного американского чиновника, иранцы в официальном ответе, отправленном в понедельник, заявили, что согласны на срок до пяти лет.

Президент США Дональд Трамп отклонил это предложение, сообщил один из собеседников.

Американский чиновник также заявил изданию, что США попросили Иран вывезти высокообогащенный уран из страны. Между тем иранцы настаивают на том, чтобы топливо оставалось внутри страны. Тем не менее они предлагают значительно разбавить его, чтобы оно стало непригодным для производства ядерного оружия.

По информации издания, также обсуждается возможность проведения еще одного раунда личных переговоров между официальными представителями двух стран. Однако никаких окончательных планов пока нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что США и Иран обсуждают возможность проведения еще одного раунда личных переговоров о долгосрочном прекращении огня.

Согласно собеседникам агентства Bloomberg, цель состоит в проведении новых переговоров до истечения двухнедельного срока прекращения огня, объявленного 7 апреля.

Одна из идей - вернуться в Исламабад для проведения второго раунда. Кроме того, обсуждается возможность проведения встречи в Турции или Египте.

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
