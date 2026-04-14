Поиск

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: AP/TASS

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров Вашингтона и Тегерана в минувшие выходные достигнут прогресс, однако теперь продолжение диалога зависит от иранской стороны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Этот вопрос (о продолжении переговоров - ИФ) лучше бы переадресовать иранцам, потому что мяч действительно на их стороне", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ночь на вторник.

По его словам, именно иранцы должны "проявить гибкость", в то время как США "ясно дали понять, что мы хотим, чтобы ядерный материал был вывезен из Ирана".

"Нам необходимо получить от них окончательное подтверждение, что они не будут разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, что если иранцы готовы встретиться с нами, то это может стать очень, очень выгодной сделкой для обеих стран. Если они не готовы встретиться с нами там, это их дело", - добавил вице-президент.

Он отметил, что США покинули Исламабад после 21 часа переговоров.

"Я думаю, команда (переговорщиков Ирана - ИФ), которая там находилась, не смогла заключить сделку, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы либо от верховного лидера, либо от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили", - пояснил Вэнс.

Тем не менее, по словам вице-президента, в ходе переговоров в Пакистане "достигнут значительный прогресс" и "все было правильно".

"Я думаю, здесь действительно можно заключить крупную сделку, но следующий шаг, на мой взгляд, должны сделать иранцы", - вновь подчеркнул он.

Вэнс добавил, что США ожидают от Ирана прогресса в открытии Ормузского пролива, и "если этого не произойдет", то характер переговоров "изменится".

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между США и Ираном.

По их итогам президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого не удалось достичь из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Джей Ди Вэнс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

