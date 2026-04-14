Поиск

Испытание системы вооружения эсминца "Чвэ Хён" прошло в КНДР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Испытательный запуск стратегических крылатых ракет и противокорабельных ракет с целью оценки системы вооружения эсминца ВМС Корейской народной армии "Чвэ Хён" состоялся в КНДР 12 апреля, сообщает ЦТАК.

"Испытание было нацелено на проверку программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, отработку навыков моряков по огневой службе и подтверждение точности и меткости модернизированной системы навигации для защиты от помех", - говорится в статье.

Уточняется, что проведен испытательный пуск двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет.

Согласно материалу, ракеты сверхточным образом поразили мишени, пролетев по определенной траектории над Желтым морем.

За ходом испытания наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Согласно ЦТАК, он выразил "большое удовлетворение" тем, что успехи в области оборонной науки качественно укрепили готовность армии КНДР к стратегическим действиям.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что непрерывное и бесконечное наращивание и укрепление мощных и надежных сил сдерживания ядерной войны - это неизменная линия нашей партии на государственную оборону, важнейшая первоочередная задача", - отмечает ЦТАК.

КНДР Ким Чен Ын Желтое море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

