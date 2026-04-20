КНДР провела запуск модифицированных баллистических ракет
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Испытательный запуск модифицированных тактических баллистических ракет класса "земля-земля" типа "Хвасонпхо-11ра" прошел в воскресенье в Северной Корее, сообщает ЦТАК.
"19 апреля Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики провело испытательный запуск, нацеленный на оценку мощи боевой части модифицированных тактических баллистических ракет класса "земля-земля" типа "Хвасонпхо-11ра"", - говорится в статье ЦТАК.
Отмечается, что за испытанием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Согласно агентству, в ходе испытаний была продемонстрирована боеспособность ракет.
Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение результатом испытательного запуска", отмечает ЦТАК.