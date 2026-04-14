Корабли Тихоокеанского флота провели учение в Южно-Китайском море

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) "Совершенный" и "Резкий" провели в акватории Южно-Китайского море комплексное учение с артиллерийской стрельбой и применением палубных вертолётов Ка-27, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи корветов отработали задачи ведения морского боя с условным противником. Корветы провели артиллерийские стрельбы из артустановок А-190 по имитированной морской цели, обозначающей корабль условного противника", - говорится в сообщении флота.

Также в ходе условного морского боя корабли отразили атаки безэкипажных катеров и БПЛА.

Кроме того, экипажи базирующихся на корветах вертолётов Ка-27 провели поиск подводных целей. "Отработав совместное маневрирование с обнаружением вражеской субмарины, корабельные расчёты корвета "Резкий" условно применили по подводной цели противолодочное оружие", - сообщили во флоте.

Учение завершилось тренировками по борьбе за живучесть, добавили в пресс-службе.

Выполнение отрядом кораблей ТОФ задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках плана дальнего похода.