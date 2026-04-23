Корабли Тихоокеанского флота на учении уничтожили подлодку условного противника

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Метель" и "Советская Гавань" в составе тактической группы провели противолодочное учение в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Корабли выполнили комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с комбинированным использованием противолодочного оружия", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты кораблей отработали алгоритм действий по применению реактивных глубинных бомб и торпедного оружия. С воздуха поддержку при поиске субмарины условного противника выполнял противолодочный вертолет Ка-27ПЛ из состава морской авиации ТОФ.

В ходе совместного учения экипажи малых противолодочных кораблей успешно выполнили поставленные задачи. Роль "вражеской" субмарины выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ. В свою очередь подводники на практике отработали задачи ухода от слежения и преодоления минной опасности.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.