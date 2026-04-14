Поиск

Восстановлено электроснабжение ЗАЭС через резервную линию "Феросплавная -1"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявили, что возобновлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС при помощи резервной линии - 330 кВ "Феросплавная -1".

"Подача энергии успешно возобновилась на ЗАЭС посредством питающей линии электроснабжения 330 кВ "Феросплавная -1", что завершило ситуацию с потерей внешнего электроснабжения длительностью в 90 минут", - сообщило агентство в соцсети X.

На станции отключены дизельные генераторы, используемые в экстренных случаях. Команда МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что на ЗАЭС снова пропало внешнее электроснабжение. В сообщении отмечалось, что ЗАЭС в 13-й раз с начала конфликта "полностью потеряла внешнее энергоснабжение после отключения ее последней оставшейся внешней линии электропередач".

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось утром 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Около 9 утра пресс-служба станции сообщила, что питание АЭС по этой линии восстановлено.

В Энергодаре расположена ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

Трамп заявил, что Иран дал сигнал о желании заключить с ним соглашение
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов