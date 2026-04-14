Восстановлено электроснабжение ЗАЭС через резервную линию "Феросплавная -1"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявили, что возобновлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС при помощи резервной линии - 330 кВ "Феросплавная -1".

"Подача энергии успешно возобновилась на ЗАЭС посредством питающей линии электроснабжения 330 кВ "Феросплавная -1", что завершило ситуацию с потерей внешнего электроснабжения длительностью в 90 минут", - сообщило агентство в соцсети X.

На станции отключены дизельные генераторы, используемые в экстренных случаях. Команда МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что на ЗАЭС снова пропало внешнее электроснабжение. В сообщении отмечалось, что ЗАЭС в 13-й раз с начала конфликта "полностью потеряла внешнее энергоснабжение после отключения ее последней оставшейся внешней линии электропередач".

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось утром 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Около 9 утра пресс-служба станции сообщила, что питание АЭС по этой линии восстановлено.

В Энергодаре расположена ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.