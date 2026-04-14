Глава "Росатома" отметил возобновление обстрелов Запорожской АЭС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возобновлении обстрелов Запорожской АЭС после пасхального перемирия.

"Эта ночь была не простой, после пасхального перемирия возобновились обстрелы. И одним из результатов таких обстрелов стала потеря электроснабжения единственной на тот момент линии "Ферросплавная", - сказал он на брифинге в Каире. - Это уже 14-я абсолютная потеря электростанцией электроснабжения, один из периодов продолжался больше месяца, что является мировым рекордом".

Глава "Росатома" отметил высокий профессионализм коллектива атомной станции в сложившейся ситуации и высокую техническую готовность. По его словам, все это было зафиксировано инспекторами МАГАТЭ, которые дорабатывают последние часы на станции в ожидании новой смены.

Лихачев напомнил, что из Москвы выехала новая смена, это уже 34-я миссия, с представителями разных стран, в том числе Нигерии, Румынии, ЮАР, Армении.

"Хотелось бы, чтобы с одной стороны такая уверенная работа миссии продолжалась, потому что это такое окно информации, это дополнительное наше желание показать реальное положение дел международному сообществу. А с другой стороны, конечно, мы думаем о самом главном, о том, когда станция начнет генерировать электроэнергию, станет участником энергосистемы", - сказал Лихачев.

"Мы неоднократно говорили о возможности использовать запорожскую электроэнергию в международном интересе, в рамках международных проектов. Такой подход одобрен президентом, и мы ждем, когда перейдем к мирной жизни и работе", - добавил он.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС
Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

 Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

 Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

 КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

 Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

