Глава "Росатома" отметил возобновление обстрелов Запорожской АЭС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возобновлении обстрелов Запорожской АЭС после пасхального перемирия.

"Эта ночь была не простой, после пасхального перемирия возобновились обстрелы. И одним из результатов таких обстрелов стала потеря электроснабжения единственной на тот момент линии "Ферросплавная", - сказал он на брифинге в Каире. - Это уже 14-я абсолютная потеря электростанцией электроснабжения, один из периодов продолжался больше месяца, что является мировым рекордом".

Глава "Росатома" отметил высокий профессионализм коллектива атомной станции в сложившейся ситуации и высокую техническую готовность. По его словам, все это было зафиксировано инспекторами МАГАТЭ, которые дорабатывают последние часы на станции в ожидании новой смены.

Лихачев напомнил, что из Москвы выехала новая смена, это уже 34-я миссия, с представителями разных стран, в том числе Нигерии, Румынии, ЮАР, Армении.

"Хотелось бы, чтобы с одной стороны такая уверенная работа миссии продолжалась, потому что это такое окно информации, это дополнительное наше желание показать реальное положение дел международному сообществу. А с другой стороны, конечно, мы думаем о самом главном, о том, когда станция начнет генерировать электроэнергию, станет участником энергосистемы", - сказал Лихачев.

"Мы неоднократно говорили о возможности использовать запорожскую электроэнергию в международном интересе, в рамках международных проектов. Такой подход одобрен президентом, и мы ждем, когда перейдем к мирной жизни и работе", - добавил он.