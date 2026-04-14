СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы израсходовали весь арсенал новейших баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile) класса "земля-земля" с дальностью более 400 км в ходе боевых действий против Ирана, сообщило издание Aviation Week, ссылаясь на представителя армии США.

"Мы израсходовали весь наш запас PrSM в начале войны", - сказал представитель центра передового опыта армейской базы в Форт-Силле Джимми Артер, выступая на симпозиуме по огневой поддержке.

По его словам, развернутые артиллерийские подразделения на Ближнем Востоке исчерпали весь запас высокоточных ракет PrSM еще в начале войны против Ирана, но вскоре ожидается пополнение.

До начала операции против Ирана армия США заказала у корпорации Lockheed Martin 380 ракет PrSM, которые были в спешке поставлены на вооружение еще до завершения первоначального периода оперативных испытаний и оценки эффективности программы.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), эти ракеты впервые использовались в реальных боевых условиях на Ближнем Востоке.

Пуски ракет PrSM осуществляются с мобильной реактивной системы залпового огня HIMARS. Каждая установка HIMARS может оснащаться двумя такими ракетами. Эти высокоточные ударные комплексы следующего поколения предоставляют критически важные возможности для уничтожения целей. Их система наведения с использованием GPS обеспечивает круговое вероятное отклонение от цели не более одного метра. С учетом дальнобойности ракеты PrSM, запущенные из соседних стран, способны поражать цели в глубине Ирана. Они пришли на смену ракетам ATACMS, которые имеют дальность 300 км и меньшую точность.