СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Фото: Erik Marmor/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы израсходовали весь арсенал новейших баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile) класса "земля-земля" с дальностью более 400 км в ходе боевых действий против Ирана, сообщило издание Aviation Week, ссылаясь на представителя армии США.

"Мы израсходовали весь наш запас PrSM в начале войны", - сказал представитель центра передового опыта армейской базы в Форт-Силле Джимми Артер, выступая на симпозиуме по огневой поддержке.

По его словам, развернутые артиллерийские подразделения на Ближнем Востоке исчерпали весь запас высокоточных ракет PrSM еще в начале войны против Ирана, но вскоре ожидается пополнение.

До начала операции против Ирана армия США заказала у корпорации Lockheed Martin 380 ракет PrSM, которые были в спешке поставлены на вооружение еще до завершения первоначального периода оперативных испытаний и оценки эффективности программы.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), эти ракеты впервые использовались в реальных боевых условиях на Ближнем Востоке.

Пуски ракет PrSM осуществляются с мобильной реактивной системы залпового огня HIMARS. Каждая установка HIMARS может оснащаться двумя такими ракетами. Эти высокоточные ударные комплексы следующего поколения предоставляют критически важные возможности для уничтожения целей. Их система наведения с использованием GPS обеспечивает круговое вероятное отклонение от цели не более одного метра. С учетом дальнобойности ракеты PrSM, запущенные из соседних стран, способны поражать цели в глубине Ирана. Они пришли на смену ракетам ATACMS, которые имеют дальность 300 км и меньшую точность.

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

 Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1644 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов