Си Цзиньпин заявил, что мировой порядок рушится из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир находится в хаосе из-за конфликта на Ближнем Востоке и заверил, что Китай будет способствовать его урегулированию, сообщает во вторник Bloomberg.

"Международный порядок рушится", - сказал Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

"И Китай, и Испания – страны принципиальные и честные", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что обе стороны должны укреплять коммуникацию и тесно сотрудничать, чтобы противостоять "возвращению к закону джунглей".

Санчес также выступил в защиту установления более прочных связей между Китаем и Европейским союзом.

Он заявил, что находится в Пекине для того, чтобы две страны могли внести вклад в поиск решений различных противоречий и геополитических сложностей современного мира.

Агентство напоминает, что ранее Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бин Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном подтвердил, что Китай продолжит играть "конструктивную роль" на Ближнем Востоке. Хотя в протоколе этих переговоров не упоминался конкретно конфликт с Ираном, в нем отмечалось, что стороны "обменялись мнениями о существующей ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива".

СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

 Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов