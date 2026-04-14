Си Цзиньпин заявил, что мировой порядок рушится из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир находится в хаосе из-за конфликта на Ближнем Востоке и заверил, что Китай будет способствовать его урегулированию, сообщает во вторник Bloomberg.

"Международный порядок рушится", - сказал Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

"И Китай, и Испания – страны принципиальные и честные", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что обе стороны должны укреплять коммуникацию и тесно сотрудничать, чтобы противостоять "возвращению к закону джунглей".

Санчес также выступил в защиту установления более прочных связей между Китаем и Европейским союзом.

Он заявил, что находится в Пекине для того, чтобы две страны могли внести вклад в поиск решений различных противоречий и геополитических сложностей современного мира.

Агентство напоминает, что ранее Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бин Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном подтвердил, что Китай продолжит играть "конструктивную роль" на Ближнем Востоке. Хотя в протоколе этих переговоров не упоминался конкретно конфликт с Ираном, в нем отмечалось, что стороны "обменялись мнениями о существующей ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива".