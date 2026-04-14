США дорабатывают новую МБР Sentinel для первого летного испытания в 2027 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжают активно дорабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-35A Sentinel, чтобы провести ее первое летное испытание уже в 2027 году, сообщило издание Army Recognition.

По его данным, 13 апреля 2026 года был опубликован отчет Пентагона о прогрессе, который подтверждает успешное тестирование подсистем и предварительную проверку инфраструктуры.

Ранее ВВС США уже сообщали, что развертывание новой ракеты в составе американской ядерной триады планируется начать в 2030-х годах для замены устаревших МБР LGM-30G Minuteman III, которые находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов. При этом указывалось, что за последние 12 месяцев достигнут значительный прогресс в ускорении реализации программы Sentinel. Она является одной из приоритетных для ВВС США, наряду с созданием стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, прототипы которого уже проходят летные испытания.

Программа Sentinel направлена на закупку 634 МБР вместе с дополнительными 25 ракетами для тестирования. Всего планируется развертывание 400 из них в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $141 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.