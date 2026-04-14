США дорабатывают новую МБР Sentinel для первого летного испытания в 2027 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжают активно дорабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-35A Sentinel, чтобы провести ее первое летное испытание уже в 2027 году, сообщило издание Army Recognition.

По его данным, 13 апреля 2026 года был опубликован отчет Пентагона о прогрессе, который подтверждает успешное тестирование подсистем и предварительную проверку инфраструктуры.

Ранее ВВС США уже сообщали, что развертывание новой ракеты в составе американской ядерной триады планируется начать в 2030-х годах для замены устаревших МБР LGM-30G Minuteman III, которые находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов. При этом указывалось, что за последние 12 месяцев достигнут значительный прогресс в ускорении реализации программы Sentinel. Она является одной из приоритетных для ВВС США, наряду с созданием стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, прототипы которого уже проходят летные испытания.

Программа Sentinel направлена на закупку 634 МБР вместе с дополнительными 25 ракетами для тестирования. Всего планируется развертывание 400 из них в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $141 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.

США Sentinel Minuteman III
Новости

Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

 Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году из-за иранского конфликта

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

 Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

 ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов