Поиск

Мартовская инфляция во Франции обновила максимум с 2024 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 2% в годовом выражении, сообщает Национальное статистическое управление Insee, опубликовавшее окончательные данные.

Инфляция ускорилась по сравнению с февралем, когда она составила 1,1%, и достигла максимума с августа 2024 года.

Предварительная оценка мартовской инфляции составляла 1,9%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали её пересмотра.

Ускорение инфляции в прошлом месяце было вызвано главным образом ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. В марте, по окончательным данным, они подорожали на 7,4% (предварительно - на 7,3%) после снижения их стоимости на 2,9% в феврале.

Тем временем подъем стоимости продуктов питания замедлился до 1,8% с февральских 2%, услуг - ускорился до 1,7% с 1,6% месяцем ранее. Промышленные товары в марте подешевели на 0,5% (предварительно - на 0,6%) после снижения стоимости на 0,2% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции подскочили на 1,1%. В феврале они выросли на 0,7% месяц к месяцу.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в марте выросли на 1,7% в годовом выражении и на 1% за месяц. В предварительном отчете указывалось, что рост месяц к месяцу составлял 0,9%. В феврале годовой показатель повысился на 0,9%, помесячный - на 0,6%.

Франция инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

