Власти Франции отпустили следовавший из РФ танкер, задержанный в марте

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Французские власти отпустили танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска и задержанный ВМС Франции при содействии Британии 20 марта, сообщают западные СМИ.

По их данным, судно освободили после того, как его владелец уплатил штраф. Его сумма не раскрывается.

На данный момент танкер покинул территориальные воды Франции, отмечают СМИ.

23 марта в Кремле не стали комментировать факт захвата французскими ВМС этого танкера.