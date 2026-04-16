Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение о введении теста на гражданство, ужесточающего получение гражданства республики, сообщила пресс-служба правительства.

"Введение теста является заключительной частью более широкой реформы Закона о гражданстве, которая ужесточит условия получения гражданства. Изменения уже внесены в положения о сроке проживания, честности и требованиях к доходу", - говорится в сообщении.

"Финское гражданство не предоставляется автоматически. Цель реформ - поощрение интеграции, трудоустройства и соблюдения правил финского общества", - заявляет министр внутренних дел Мари Рантанен.

Новым условием получения гражданства станет социальная осведомленность, которую можно будет продемонстрировать с помощью вышеупомянутого теста. Достаточные социальные знания также могут быть подтверждены наличием финского или шведского аттестата о среднем образовании или университетского диплома.

Вопросы теста будут касаться, например, ключевых законов финского общества, прав человека, равенства, гендерного равенства, а также финской истории и культуры. Тест будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.

За выполнение новых официальных задач, связанных с тестом на гражданство, будет отвечать Финская иммиграционная служба.

Законодательные поправки вступят в силу в начале 2027 года, после чего будет введен и тест на гражданство, отмечает правительство.

