Семь боевых кораблей США выполняют задачи блокады в Оманском заливе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Оперативные задачи по блокаде связанных с Ираном торговых судов в данный момент выполняют семь американских боевых кораблей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.

В ходе пресс-конференции он представил карту, на которой указано расположение кораблей ВМС США. Они находятся к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе на линии между побережьем Омана и Ирана.

Генерал сообщил, что ВМС США с начала блокады перехватили уже 13 судов, вышедших из иранских портов.

"На данный момент 13 кораблей приняли мудрое решение развернуться по приказу", - сказал он добавив, что "ВМС США еще не приходилось подниматься на борт ни одного корабля".

"Принудительные действия продолжат осуществляться в территориальных водах Ирана и в международных водах", - подчеркнул председатель ОКНШ.

Он напомнил, что введенная в понедельник блокада распространяется на все суда, независимо от их национальной принадлежности, которые следуют в иранские порты или из них. При этом генерал указал, что действия США представляют собой блокаду иранских портов и береговой линии, а не Ормузского пролива.

