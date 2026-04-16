Правительство Финляндии изменило официальную оценку действий и политики США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии изменило официальную оценку действий и политики Соединенных Штатов, сообщает государственный вещатель YLE, комментируя представленный в четверг парламенту обновленный доклад правительства о внешней политике и безопасности.

"Формулировки существенно отличаются от формулировки доклада, подготовленного в 2024 году. В обновленном докладе о внешней политике и безопасности, представленном сегодня парламенту, Соединенные Штаты названы "непредсказуемыми", а их риторика – "жёсткой", - отмечает издание.

Соединенные Штаты сейчас оценивают своих союзников с точки зрения тех выгод, которые они предоставляют. Министр иностранных дел Элина Валтонен отметила, что "подобный торговый и даже непредсказуемый подход сейчас испытывают отношения между Соединенными Штатами и Европой", - пишет Yle.

"Между строками доклада просвечивает идея, что всё более критическое отношение США к Европе может стать проблемой для военного альянса НАТО и, следовательно, для безопасности Финляндии", - говорится в сообщении.

Финляндия теперь намерена активно строить "более европейское НАТО", то есть НАТО, чья оборона будет меньше опираться на США и больше на европейские государства-члены. Финляндия также подчеркивает важность ЕС в области безопасности и обороны.

Правительство в обновленном докладе отметило, что Финляндия продолжит курс на приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и, несмотря на предложение убрать из законодательства запрет на импорт ядерного оружия, не намерена размещать его на своей территории в мирное время.

При этом правительство продолжить предполагать, что "ядерный зонтик США останется частью обеспечения безопасности Европы и что Трамп не будет его демонтировать", констатирует вещатель.