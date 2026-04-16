США продлили на год запрет на заход связанных с РФ судов в американские порты

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти США сообщили о продлении на год решения о запрете на заход связанных с РФ судов в американские порты.

В документе, опубликованном Белым домом в Федеральном реестре США, отмечается, что такое решение принято с учетом того, что "политика и действия России все еще представляют угрозу (...) для внешней политики США".

Изначально подобный запрет ввела предыдущая администрация Соединенных Штатов 21 апреля 2022 года.