В ЕС осудили убийство французского миротворца в Ливане

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает атаку против временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), в результате которой погиб французский миротворец и которая, по всей вероятности, была совершена "Хезболлой", заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы выражаем полную солидарность с Францией и Организацией Объединенных Наций, приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в опубликованном в воскресенье коммюнике.

В нем отмечается, что ЕС "подтверждает свою непоколебимую поддержку UNIFIL и подчеркивает жизненно важную роль миротворцев в поддержании стабильности вдоль "голубой линии".

По словам представителя ЕВС, нападения на миротворцев и персонал ООН неприемлемы, представляют собой серьезные нарушения международного права и должны немедленно прекратиться.

"Мы требуем быстрого, тщательного и независимого расследования, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных. Европейский союз настоятельно призывает все стороны соблюдать согласованное прекращение огня, а "Хезболлу" - разоружиться и немедленно прекратить свои нападения. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и стабильности Ливана, а также деэскалации в регионе", - подчеркивается в публикации.

Согласно сообщениям СМИ Франции, французский солдат из контингента сил ООН был убит 18 апреля на юге Ливана. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, этот акт совершен шиитским движением "Хезболла". Ливанский президент Жозеф Аун обещал, что виновные в этом преступлении понесут наказание.