В ЕС осудили убийство французского миротворца в Ливане

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает атаку против временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), в результате которой погиб французский миротворец и которая, по всей вероятности, была совершена "Хезболлой", заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы выражаем полную солидарность с Францией и Организацией Объединенных Наций, приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в опубликованном в воскресенье коммюнике.

В нем отмечается, что ЕС "подтверждает свою непоколебимую поддержку UNIFIL и подчеркивает жизненно важную роль миротворцев в поддержании стабильности вдоль "голубой линии".

По словам представителя ЕВС, нападения на миротворцев и персонал ООН неприемлемы, представляют собой серьезные нарушения международного права и должны немедленно прекратиться.

"Мы требуем быстрого, тщательного и независимого расследования, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных. Европейский союз настоятельно призывает все стороны соблюдать согласованное прекращение огня, а "Хезболлу" - разоружиться и немедленно прекратить свои нападения. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и стабильности Ливана, а также деэскалации в регионе", - подчеркивается в публикации.

Согласно сообщениям СМИ Франции, французский солдат из контингента сил ООН был убит 18 апреля на юге Ливана. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, этот акт совершен шиитским движением "Хезболла". Ливанский президент Жозеф Аун обещал, что виновные в этом преступлении понесут наказание.

ЕС
Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"

Трамп заявил, что решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

Переговорщики США в понедельник прибудут в Пакистан для переговоров с Ираном

Пезешкиан заявил, что Трамп не может навязывать Ирану решения по атомной программе

NYT сообщила, что Иран сохранил достаточно оружия для угрозы судоходству в Ормузском проливе

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1765 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов