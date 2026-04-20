Акции Европы подскочили в пятницу на новостях по ближневосточному конфликту

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги в пятницу благодаря признакам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 1,56%, до 626,58 пункта. За неделю индикатор вырос на 1,9%.

Британский FTSE 100 прибавил 0,73%, германский DAX - 2,27%, французский CAC 40 - 1,97%, итальянский FTSE MIB - 1,75%, испанский IBEX 35 - 2,18%.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что судоходство через Ормузский пролив может возобновиться без каких-либо препятствий на период действия перемирия в Ливане.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%". Трамп также сказал, что иранская сторона дала согласие никогда впредь не закрывать Ормузский пролив, и что Иран при поддержке США начал процесс по очищению пролива от морских мин.

На таких новостях цены на нефть рухнули более чем на 10%, что оказало давление на котировки акций энергетических компаний. Бумаги BP Plc упали в цене на 7,4%, Shell - на 5,6%, TotalEnergies - на 5,3%, Equinor - на 7,8%.

Тем временем стоимость акций авиаперевозчиков International Consolidated Airlines Group и easyJet выросла на 6,2% и 6,1% соответственно, турфирмы TUI - на 5,2%, оператора отелей InterContinental Hotels Group - на 5,3%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600 стали акции разработчика программного обеспечения для архитекторов и строителей Nemetschek, подскочившие почти на 10%.

Рыночная стоимость германского сервиса доставки еды Delivery Hero увеличилась на 5,2% после сообщений о том, что американская Uber Technologies нарастила в нем долю. Uber сообщила, что выкупит 4,5% акций Delivery Hero у ее крупнейшего акционера Prosus за 270 млн евро. Prosus в результате сократит долю в немецкой компании до 21,8%.

Самое резкое падение в сводном индексе показала французская Alstom - её акции рухнули на 27%. Ранее машиностроительный концерн ухудшил прогноз маржи по скорректированной EBIT на конец 2026/27 фингода до 6,5% с 8-10%, а также отозвал трехлетний прогноз свободного денежного потока.

Капитализация шведской Ericsson уменьшилась на 4,1% после квартальной отчетности. Производитель телекоммуникационного оборудования резко сократил чистую прибыль в первом квартале в связи с крупными расходами на реструктуризацию, а его выручка снизилась на 10% из-за неблагоприятных курсовых разниц. Оба показателя не оправдали ожиданий рынка. Компания также объявила о запуске новой программы buyback на сумму до 15 млрд шведских крон ($1,63 млрд).

Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv увеличил выручку в минувшем квартале на 6,8%, лучше ожиданий рынка, и подтвердил прогноз на текущий год. Рыночная стоимость компании в пятницу подскочила почти на 10%.

На торгах в Лондоне заметно выросли горнодобывающие компании, в том числе Fresnillo (+6,5%), Antofagasta (+5%), Anglo American (+3,1%), Endeavour Mining (+3,4%).

Самый активный подъем в составе германского DAX продемонстрировали бумаги Infineon Technologies и Mercedes-Benz, подорожавшие на 6,3% и 5,6% соответственно, тогда как капитализация генерирующих компаний RWE и E.ON опустилась на 3,8% и 2,1%.

Во французском CAC 40 лидерами роста оказались Stellantis и STMicro, подскочившие более чем на 6%. Тем временем цена бумаг Orange SA упала на 5,3%.