Президент Ирана заявил, что с иранцами подход США с позиции силы не сработает

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США пытаются добиться капитуляции Ирана, но с иранцами нельзя говорить с позиции силы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"В Иране по-прежнему существует глубокое историческое недоверие к действиям властей США, а неконструктивные и противоречивые сигналы от американских официальных лиц несут горький посыл: они добиваются капитуляции Ирана. Иранцы не подчиняются силе", - написал он в понедельник в соцсети Х.

Иранский президент подчеркнул, что "соблюдение обязательств - основа содержательного диалога".

Ожидается, что Иран и США проведут второй раунд переговоров в Исламабаде.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил New York Post, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом уже летит в Исламабад для переговоров с Ираном.

В свою очередь, The New York Times сообщила, что иранская делегация планирует посетить Исламабад во вторник.

По словам собеседников газеты, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который возглавлял иранскую делегацию в ходе первого раунда переговоров, прибудет в Исламабад только в том случае, если в переговорах будет участвовать вице-президент США.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

