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Имя Трампа будет удалено с фасада Кеннеди-центра в течение недели

Имя Трампа будет удалено с фасада Кеннеди-центра в течение недели
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди приступил к выполнению предписания федерального суда, обязывающего учреждение до 12 июня удалить имя президента Дональда Трампа из официального названия и с фасада здания. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на внутреннюю служебную записку, разосланную сотрудникам.

Согласно документу, персоналу предписано немедленно обновить электронные подписи, фирменные бланки и другие материалы, вернув учреждению прежнее название. Изменения навигации, вывесок и элементов интерьера должны быть завершены в течение недели.

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Федеральный судья Кристофер Купер на прошлой неделе удовлетворил иск конгрессвумен Джойс Бити (демократ, Огайо), указав, что попечительский совет Кеннеди-центра превысил полномочия, когда в декабре 2025 года проголосовал за переименование учреждения в Мемориальный центр исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Суд пришел к выводу, что изменение названия учреждения, созданного актом Конгресса, возможно только по решению законодателей, а не по инициативе совета. В решении также говорится, что предварительный запрет не исключает возможности закрытия центра на реконструкцию, если совет повторно рассмотрит вопрос "с учетом всех обязательств перед учреждением".

В заявлении, распространённом пресс-службой центра, отмечается, что руководство "выполняет решение суда, одновременно оценивая юридические возможности, чтобы сохранить эту инициативу и признать заслуги президента Трампа".

В нем также говорится, что руководство центра "рассматривает возможные варианты и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию" о том, будет ли центр работать после 5 июля, когда когда должна начаться масштабная реконструкция стоимостью $257 млн.

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Проект обновления, включающий модернизацию инженерных систем и ремонт основных залов, был инициирован в 2024 году, но неоднократно откладывался.

Во второй срок президент Трамп заменил ряд членов попечительского совета своими союзниками, после чего совет избрал его председателем. Именно обновлённый состав инициировал переименование центра.

Как отмечают американские СМИ, решение суда стало очередным эпизодом в серии юридических споров вокруг попыток администрации Трампа расширить влияние на федеральные культурные и образовательные учреждения. После декабрьского переименования несколько артистов отменили запланированные выступления, а исполнительный директор Национального симфонического оркестра покинул должность.

Кеннеди-центр Дональд Трамп
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