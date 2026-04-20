Трамп заявил, что США прорабатывают с Ираном соглашение лучше, чем СВПД

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие.

"Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД (...) это одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет и не может быть с соглашением, что мы составляем", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп утверждал, что СВПД позволил Ирану получить сотни миллиардов долларов. Также он заверил, что, если бы США под его руководством не вышли из СВПД, Иран бы в итоге применил бы ядерное оружие против Израиля, Ближнего Востока и американских военных баз в регионе.

По словам Трампа, теперь соглашение даст мир и безопасность и Израилю, и Ближнему Востоку, а также США и Европе.

Президент также добавил, что на него никто не оказывает давление с целью достижения соглашения с Ираном. "Я читаю фейковые новости, в которых говорится, что на меня якобы оказывают "давление", чтобы я заключил сделку. Это неправда!" - написал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что "нет абсолютно никакого давления, хотя все произойдет достаточно быстро". "Время - не мой противник", - добавил он.

По словам Трампа, "единственное, что имеет значение, - это то, что мы наконец, после 47 лет, разберемся с беспорядком, который допустили другие президенты, потому что у них не было мужества или дальновидности сделать то, что нужно было сделать в отношении Ирана".

Президент США убежден, что операция в Иране "выполняется идеально, по тому же шаблону, что и в Венесуэле, только операция больше и сложнее".