Трамп заявил, что США прорабатывают с Ираном соглашение лучше, чем СВПД
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие.
"Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД (...) это одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет и не может быть с соглашением, что мы составляем", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп утверждал, что СВПД позволил Ирану получить сотни миллиардов долларов. Также он заверил, что, если бы США под его руководством не вышли из СВПД, Иран бы в итоге применил бы ядерное оружие против Израиля, Ближнего Востока и американских военных баз в регионе.
По словам Трампа, теперь соглашение даст мир и безопасность и Израилю, и Ближнему Востоку, а также США и Европе.
Президент также добавил, что на него никто не оказывает давление с целью достижения соглашения с Ираном. "Я читаю фейковые новости, в которых говорится, что на меня якобы оказывают "давление", чтобы я заключил сделку. Это неправда!" - написал Трамп.
Американский президент подчеркнул, что "нет абсолютно никакого давления, хотя все произойдет достаточно быстро". "Время - не мой противник", - добавил он.
По словам Трампа, "единственное, что имеет значение, - это то, что мы наконец, после 47 лет, разберемся с беспорядком, который допустили другие президенты, потому что у них не было мужества или дальновидности сделать то, что нужно было сделать в отношении Ирана".
Президент США убежден, что операция в Иране "выполняется идеально, по тому же шаблону, что и в Венесуэле, только операция больше и сложнее".
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) одобрили СВПД, который был призван регулировать мирную иранскую ядерную программу. СВПД также предусматривал введение серии ограничений и проверок для этой программы.
Трамп в 2018 году в ходе своего первого президентского срока вывел США из СВПД: он считал это соглашение неудачным. Далее Вашингтон приступил к политике ужесточения санкций против Ирана, чтобы подтолкнуть его к заключению соглашения по атому уже на условиях Трампа. Тем не менее, такое соглашение не удалось заключить ни во время первого срока Трампа, ни тогда, когда на посту президента США был Джо Байден.