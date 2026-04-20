Глава МИД Ирана заявил, что действия США препятствуют переговорному процессу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Исхаком Даром заявил, что нарушения режима прекращения огня со стороны США мешают переговорному процессу, сообщает в понедельник "Тасним".

"Аракчи отметил, что (...) нарушения режима прекращения огня со стороны США и провокационные действия, в частности, угрозы и нападения на иранские торговые суда, а также противоречивые заявления и угрожающая риторика в адрес Ирана являются серьезным препятствием для продолжения дипломатического процесса", - пишет иранское информагентство.

"Тасним" передает, что в разговоре Аракчи и Дар подчеркнули необходимость продолжения консультаций Ирана с Пакистаном для содействия укреплению мира и стабильности в регионе.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

