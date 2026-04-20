Поиск

В США полагают, что между Галибафом и командующим КСИР есть разногласия

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В американской администрации считают, что спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди не действуют сообща в отношении США, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

"Мы думали: мы ведем переговоры с правильными людьми, они достигли компромисса по поводу того, на что можно согласиться и что объявить публично. Но затем иранцы сдали назад, и КСИР и подобные им люди заявили: "О нет, нет; вы не представляете нас", - сказал неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США.

"Теперь у них настоящий раскол между этими фракциями, и мы не уверены в том, кто же победит. Мы надеемся, что верх одержит команда, с которой мы вели переговоры", - продолжил он.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран снимает ограничения на судоходство через Ормузский пролив на время действия перемирия в Ливане. Однако в субботу КСИР объявил, что вновь закрыл пролив.

Другой источник из администрации заявил порталу, что президенту США Дональду Трампу не нравится контроль Ирана над Ормузским проливом, он не хочет возврата к боевым действиям, но пойдет на них, если решит - иного выхода нет.

Axios напоминает, что Пакистан пытается не дать диалогу США и Ирана потерпеть крах. Однако, несмотря на заявления Трампа, Тегеран не желает насовсем отказываться от обогащения урана. "Их позиция где-то между "мы не будем создавать ядерное оружие" и "мы не будем обогащать уран в Иране", а также "мы не будем делать это пять, 10, 15 лет", - сказал порталу один из чиновников.

Между тем в Вашингтоне полагают, что Иран сильно страдает от блокады США иранских портов, желает добиться разморозки финансовых средств и снятия санкций. "Мы не думаем, что они это переживут. Экономическое опустошение реально. Иранцы - крепкие и стойкие. Но это чересчур", - сказал чиновник.

Он отметил, что США настроены оптимистично, и что Трамп не считает пока нужным ни пойти навстречу Тегерану по экономическим вопросам, ни возобновлять военную операцию. В то же время он заверил, что в случае необходимости США готовы сами изъять у Ирана ядерные материалы.

Также представители властей США сказали порталу, что готовы разморозить иранские финсредства при заключении устраивающего Вашингтон соглашения.

Еще один собеседник сказал, что если удары США по Ирану можно считать "фазой номер один", а нынешнюю ситуацию - "фазой номер два", то затем последует еще один этап. "Будет ли "фаза номер три" новыми бомбардировками или мирным соглашением, зависит от иранцев", - уверял он.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Мохаммад Багер Галибаф Ахмад Вахиди КСИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1797 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов