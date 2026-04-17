В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

Фото: Fourmy Mario/Abaca/Sipa USA/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - До прохождения по Ормузскому проливу допускаются только гражданские суда, получившие разрешение от иранской стороны, сообщили в пятницу в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Только гражданские суда могут проходить только по маршруту, определенному Ираном", - приводит агентство "Мехр" выдержки из заявления командования КСИР.

В сообщении отмечается, что транзит таких транспортных средств возможен только "при разрешении от ВМС КСИР".

В нем указано, что "транзит военных судов через пролив по-прежнему запрещен".

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

Позже президент США Дональд Трамп выразил Ирану благодарность за открытие пролива. Вместе с тем он подчеркнул, что американская блокада Ормузского пролива, затрагивающая Иран, продолжится до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован. Более того, он заявил, что Иран согласился никогда больше не блокировать Ормузский пролив.

