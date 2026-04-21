Шведские истребители cопровождали бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ над Балтикой

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Два шведских истребителя JAS 39 Gripen сил быстрого реагирования в понедельник поднимались в воздух для сопровождения группы российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, выполнявших полет над Балтийским морем, сообщили ВВС Швеции.

По их данным, российские военные самолеты находились в международном воздушном пространстве в районе к северо-востоку от острова Готланд, когда шведским пилотам было поручено идентифицировать и следить за ними. Истребители оставались в непосредственной близости, поддерживая визуальный контакт как с бомбардировщиками, так и с их эскортом на протяжении всего полета. В районе датского острова Борнхольм российские самолеты развернулись и легли на обратный курс, отметили в ВВС Швеции.

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили четырехчасовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.

"На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - заявили в министерстве.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire).