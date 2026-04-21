Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

Специалисты Генпрокуратуры работают на верхней части пирамиды Луны после стрельбы 20 апреля 2026 года
Фото: Nizaya M&#233;ndez/ObturadorMX/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Тринадцать человек, включая гражданина России, получили ранения при стрельбе в археологической зоне Теотиуакан в Мексике, сообщили в кабинете безопасности правительства страны.

В опубликованном заявлении ведомства в X отмечается, что после инцидента были задействованы протоколы экстренной помощи и межведомственной координации, что позволило оперативно транспортировать раненых в медицинские учреждения региона. По данным ведомства, среди пострадавших - туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США в возрасте от шести лет до 61 года.

Ранее 20 апреля местные власти сообщили, что неизвестный мужчина открыл огонь на территории комплекса, после чего покончил с собой. Жертвой нападения стала гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование и обеспечить всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что находится в постоянном контакте с посольствами стран, граждане которых пострадали в результате стрельбы.

Мексика Теотиуакан
