Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Тегеран не намерен вести переговоры с США под угрозами, Apple объявила о смене гендиректора, "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США под угрозами. Он обвинил Трампа в попытке превратить "стол переговоров в стол капитуляции".

- Переговоры на уровне послов между Израилем и Ливаном состоятся в четверг, 23 апреля, в Госдепартаменте США, сообщил CBS News.

- Спецборт МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Бейрут. Он доставит более 27 тонн гумпомощи населению Ливана, а также вывезет граждан РФ и членов их семей в Москву.

- Тринадцать человек, включая гражданина России, получили ранения при стрельбе в археологической зоне Теотиуакан в Мексике, стрелок покончил с собой.

- Число американских военнослужащих, получивших ранения с начала операции против Ирана, достигло 415, информировал Пентагон.

- Корпорация Apple объявила, что генеральный директор Тим Кук покинет должность 1 сентября 2026 года и станет исполнительным председателем совета директоров. Его преемником назначен Джон Тернус.

- Скрипач-виртуоз, экс-ректор Петербургской консерватории Сергей Стадлер умер на 64-м году жизни. Музыканту стало плохо на борту самолета Петербург - Стамбул, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по культуре.

- Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане, сообщил "Роскосмос".

