В ОАЭ объявляли режим ракетной опасности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ в понедельник вводили режим ракетной опасности, однако вскоре его сняли, сообщает "Аль-Арабийя".

Телеканал напоминает, что почти месяц на Ближнем Востоке действует неустойчивое перемирие между США и Ираном. При этом в понедельник МИД ОАЭ обвинил иранскую сторону в проведенной при помощи БПЛА атаке на судно государственной нефтяной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Издание The Guardian, в свою очередь, указывает, что атакованное судно является нефтяным танкером MV Barakah. Согласно газете, танкер шел пустой.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.