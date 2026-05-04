В ОАЭ сообщили о перехвате трех ракет из Ирана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана, одна упала в море.

"Из Ирана были запущены четыре ракеты, три из которых были перехвачены, а одна упала в море", - сообщают в понедельник региональные СМИ со ссылкой на министерство обороны ОАЭ.

В сообщении Минобороны, размещенном в понедельник в соцсети X, говорится, что что силы ПВО страны "вступают в бой с ракетными атаками, (...) дронами из Ирана".

"Министерство обороны подтверждает, что звуки, слышимые в различных частях страны, являются результатом перехвата баллистических ракет, крылатых ракет и дронов системами ПВО ОАЭ", - говорится в заявлении.