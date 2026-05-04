Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Голубая Луна" и яркие планеты в мае, истоки крабовой походки, а также первая одобренная в США генная терапия врожденной глухоты

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Крабы обычно ходят и бегают боком, поскольку их тело вытянуто в поперечном направлении, а конечности лучше сгибаются в стороны, чем вперед и назад. Боком крабы могут перемещаться вправо и влево от себя и развивать высокую скорость. Зоологи выяснили, что крабы научились ходить боком около 200 лет назад – такой способ передвижения освоили представители клады Eubrachyura (в нек входят более 7 тыс. современных видов). Большинство современных представителей этой клады продолжают ходить и бегать боком. Но шесть эволюционных ветвей клады, в частности, семейства крабов-пауков и миктирид, в процессе эволюции вернулись к движению вперед. Это может быть связано с тем, что они спасаются от хищников не за счет бегства, а благодаря групповому образу жизни, маскировке с помощью водорослей или жизни внутри других беспозвоночных.

- Прием во время беременности распространенных препаратов, на какой-либо стадии ингибирующих синтез стеринов, связан со значительно повышенным риском расстройств аутистического спектра у детей. Стерины, в частности холестерин и его производные играют критическую роль во время внутриутробного развития. Человеческий плод сначала получает их от матери, но потом у него в мозге - наиболее богатом холестерином органе - начинается собственный биосинтез этого соединения. Дефекты генов, отвечающих за этот процесс, приводят к врожденным аномалиям развития и интеллектуальным нарушениям.

- Финские инженеры спроектировали куртку для виртуальной реальности, которaя создает у пользователя ощущения движущегося по рукам тепла или холода – прямо как в сауне. Устройство состоит из VR-очков и куртки с интегрированными в рукава термоэлектрическими элементами, их работа синхронизирована с событиями в игровом окружении. Интерфейс создает правдоподобную иллюзию распространения горячего пара или стекания холодной воды по рукам пользователя. Авторы полагают, что в будущем подобный интерфейс может использоваться не только в играх, но и в тренажерах для пожарных, виртуальном туризме и для имитации передачи тепловых ощущений от прикосновения между людьми.

- В 1587 году во время англо-испанской войны Фрэнсис Дрейк устроил рейд на порт Кадиса, расположенный на юго-западе Пиренейского полуострова. Атакована была часть формировавшейся так называемой Непобедимой армады, чтобы сорвать подготовку к вторжению на Британские острова. В результате атаки на дно ушло множество кораблей – от 24 (по оценке испанцев) до 38 (по оценке Фрэнсиса Дрейка). Спустя почти полтысячи лет исследователи обнаружили у берегов Испании обломки одного из них – генуэзского корабля "Сан-Джорджио-э-Сант"Эльмо-Буонавентура". По словам ученых, этот корабль прибыл в Кадис по приказу испанского короля Филиппа II с ценным грузом: бронзовыми пушками для флота и припасами для военных. На борту затонувшего судна самой ценной находкой оказалась кошениль – дорогой красный краситель, привезенный из Америки. Он находился в тканевых мешочках, лежавших в бочках из балтийского дуба. Среди материалов, вывозимых испанцами из Америки, он уступал по ценности только золоту и серебру.

- В США разрешили применять первый геннотерапевтический препарат для лечения одной из редких форм врожденной глухоты – аутосомно-рецессивной несиндромальной глухоты девятого типа, связанной с дефектом гена OTOF, который кодирует отоферлин (белок, который реагирует на ток ионов кальция и необходим для преобразования механического звукового раздражения волосковых клеток улитки внутреннего уха в афферентные нервные импульсы). Препарат лунсотоген парвек, разработанный компанией Regeneron Pharmaceuticals, вводят в улитку внутреннего уха микрохирургически по катетеру. В испытаниях приняли участие 24 педиатрических пациента в возрасте от 10 месяцев до 16 лет с тяжелой глухотой. У 80 процентов из них слух восстановился, и лечение переносилось хорошо.

- Еще в верхнем палеолите первобытные люди догадывались, что можно завезти диких животных с других земель, чтобы потом на них охотиться. Один из древнейших примеров этому археологи обнаружили на архипелаге Бисмарка – островах у Новой Гвинеи.

- Просмотр видеозаписи фокуса в исполнении иллюзиониста уменьшает стресс и болевые ощущения у детей при инъекции вакцин, причем этот эффект можно усилить разоблачением фокуса и кратким инструктажем по его проведению.

- В мае произойдет "Голубая Луна", вечерами можно будет наблюдать яркие Венеру и Юпитер, а метеорный поток эта-Аквариды от кометы Галлея достигнет максимума. В этом материале рассказывается, что и когда искать на мaйском небе.

- Нейрофизиологи узнали, что бактерии могут мигрировать в головной мозг из кишечника и, на первый взгляд, никак себя не проявлять. Еще только предстоит удостовериться, что все так и происходит, а мы пока в N+1 решили разобраться, чем грозит нейронам необычное соседство и как могут измениться наши представления о роли микробиома в работе нервной системы.