В CENTCOM опровергли сообщение о ракетном ударе КСИР по кораблю ВМС США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло утверждение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) о том, что его силы поразили двумя ракетами американский военный корабль.

"Ни один корабль ВМС США не пострадал. Американские силы поддерживают миссию "Свобода" и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов", - заявило командование.

Ранее агентство Fars, ссылаясь на источники, сообщило, что иранские силы якобы атаковали корабль ВМС США вблизи иранского побережья в Оманском заливе, когда он направлялся к Ормузскому проливу.

По его данным, в него якобы попали две иранские ракеты после того, как корабль проигнорировал предупреждения КСИР о необходимости остановиться.

"Корабль, который в понедельник двигался вблизи порта Джаск, нарушая правила морской безопасности и навигации при попытке пройти через Ормузский пролив, подвергся ракетному обстрелу после того, как проигнорировал предупреждения военно-морских сил Исламской Республики Иран", - утверждает агентство.

По данным источников агентства, в результате этих ударов американский корабль якобы не смог продолжить идти своим курсом и был вынужден повернуть назад.

Ранее ВМС КСИР сообщили, что не дали американским эсминцам войти в Ормузский пролив.

Как сообщало Центральное командование ВС США, американские ВМС в понедельник начали операцию "Свобода" по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.