В Берлине ограничат использование символики близ советских мемориалов 8 и 9 мая

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Берлине ограничат использование символики 8 и 9 мая вблизи мемориалов, приуроченных к окончанию Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник "Берлинер Моргенпост".

"Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шёнхольцер-Хайде", - пишет газета со ссылкой на представителя полиции.

Согласно информации издания, в список запрещенной для демонстрации символики попадут флаги и знамена республик бывшего Советского Союза, Белоруссии и Чеченской Республики. Запрет, однако, не коснется непосредственно флага СССР.

Под запретом окажутся георгиевские ленточки, символика с буквами "V" и "Z", а также исполнение российских маршей и военных песен.

Официальное постановление по теме, как ожидается, опубликуют на этой неделе. Вероятно, общественные организации подадут иски против этих правил, однако в прошлом году все подобные иски отклонили, уточняет "Берлинер Моргенпост".

