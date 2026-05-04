Дональд Туск заявил, что не допустит перевода в Польшу военных США из Германии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам на брифинге в понедельник, что не допустит переброски в страну американских военнослужащих из Германии.

"Я не позволю использовать Польшу для подрыва солидарности или сотрудничества на европейском уровне", - сказал Туск, отвечая на вопрос о том, будут ли переброшены на восточный фланг НАТО американские военнослужащие, которых США намерены вывести из Германии, премьера цитируют польские СМИ.

"Вопрос о планах вывода американских войск из некоторых европейских стран очень деликатный. Мы, как страна, не должны подбирать (этот контингент - ИФ), не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду", - подчеркнул глава правительства Польши.

Туск добавил, что "нам необходимо американское присутствие не только в Польше, но и в других местах, потому что оно так или иначе служит польской безопасности".

В свою очередь, замглавы Минобороны Польши Павел Залевский в интервью телеканалу RMF24 в понедельник не исключил, что войска, выведенные из Германии, могут быть передислоцированы в Польшу.

"Сейчас не время для комментариев - мы должны дождаться решения Пентагона. Однако наше намерение состоит в том, чтобы нарастить американские возможности в Польше и на восточном фланге в целом", - сказал Залевский. На вопрос о том, обсуждала ли это Варшава с Вашингтоном, он ответил, что все недавние переговоры "были сосредоточены на наращивании американского потенциала в Польше - это единственное, что я могу подтвердить".

"Я считаю, что сохранение американских солдат в Европе отвечает как европейским, так и американским интересам", - резюмировал замглавы польского Минобороны.

В конце апреля Трамп заявил, что США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих.