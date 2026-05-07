Польша не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посольство Польши в Киеве заявило, что не планирует никаких изменений в своей работе в связи с предостережениями МИД РФ.

"Мы не планируем никаких изменений в работе объекта", - говорится в заявлении, которое цитируют польские СМИ.

Как сообщалось, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль также заявил, что Германия не будет эвакуировать сотрудников своей дипмиссии в Киеве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинских граждан и иностранный дипкорпус серьезно отнестись к рекомендациям министерства обороны России своевременно покинуть Киев на случай возможного удара в ответ на действия Киева по срыву празднования Дня Победы.

