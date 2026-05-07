США в рамках давления на Иран вводят санкции против замминистра нефти Ирака

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) для усиления экономического давления на Иран вносит в санкционные списки заместителя министра нефти Ирака Али Маариджа аль-Бахадли.

"Санкции затронули, в том числе аль-Бахадли, который злоупотребляет своим служебным положением с целью способствовать продаже нефти обходными путями для выгоды иранского режима и союзных ему группировок в Ираке", - говорится в пресс-релизе министерства.

По данным американской стороны, аль-Бахадли годами помогал обогащаться незаконному перевозчику иранской нефти Салиму Ахмеду Саиду, группировке "Асаиб Ахль аль-Хакк" и Ирану.

Кроме того, санкции затронули трех высокопоставленных членов военизированных группировок "Катаиб Сейид аш-Шухада" и "Асаиб Ахль аль-Хакк".

Также под санкции попали четыре иракских компании нефтяного сектора - Gulf Energy Oil Services Limited, Gulf General Contracting Limited, Iraq International Energy for the Import and Sale for Petroleum Products Limited и Gulf Energy for General Transport and Marine Services and Real Estate Consultancy LLC. По версии США, они связаны с лидером "Асаиб Ахль аль-Хакк" Мустафой Хашимом Лазим аль-Бехадили: он также внесен в "черные списки". В Минфине пояснили, что при нем эта группировка стала играть значимую роль в металлургической и нефтяной отраслях Ирака.

В Минфине напомнили, что намерены поддерживать режим максимального давления на Иран. Речь идет, в том числе о мерах против любых иностранных компаний, которые могут помочь Ирану в торговле; о вторичных санкциях против финансовых институтов, помогающих Ирану, и в том числе связанных с независимыми частными НПЗ в КНР. В ведомстве пообещали бороться как с традиционными способами обхода санкций, так и использованием цифровых активов.