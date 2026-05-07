Стоимость ведущих косметических брендов мира за год снизилась на 6%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совокупная стоимость 50 ведущих косметических брендов мира за год снизилась на 6% и составила $149,8 млрд, сообщается в исследовании Brand Finance Cosmetics 50 2026.

Французские бренды продолжают доминировать в рейтинге, на их долю приходится 47% ($68,5 млрд) общего показателя. Далее следуют США с долей в 35% ($50,4 млрд) и Германия с долей в 6% ($10,1 млрд).

"За последний год геополитическая и экономическая неопределенность оказала значительное влияние на крупнейшие экономики мира, вызвав замедление роста в косметической индустрии, - отмечается в отчете. - Потребительские расходы в этом секторе также изменились: покупатели сокращают несущественные покупки, все чаще требуя качества и эффективности, а не переплачивая без четких доказательств действенности. Кроме того, глобальные колебания климата продолжают стимулировать спрос на адаптирующиеся к этим изменениям формулы и инновации, ориентированные на стойкость косметики, реагирование на погодные условия и защиту".

Лидером мирового рейтинга стал бренд Chanel, хотя его стоимость снизилась на 11% (до $24,4 млрд). На втором месте L'Oreal (-13% до $13,5 млрд), на третьем Gillette (-8% до $8,4 млрд).

Далее следуют Nivea ($7,9 млрд), Guerlain ($6,6 млрд), Dove ($5,5 млрд), Lancome ($5,1 млрд), Estee Lauder, Pantene и Garnier (по $4,9 млрд).

Наиболее значительно за последний год подорожал бренд Bulgari - на 41% (до $1 млрд).