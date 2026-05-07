Власти Швеции освободили россиянина, капитана танкера из санкционного списка ЕС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Швеции освободили из-под стражи гражданина России, капитана танкера Sea Owl 1, сообщил в четверг общественный вещатель SVR.

"Береговая охрана высадилась в середине марта на борт танкера, после чего российский капитан был задержан и арестован по подозрению в прохождении судна в шведских территориальных водах под ложным флагом", - говорится в сообщении.

Судно под флагом Коморского архипелага (возле Мадагаскара - ИФ) находится в санкционном списке ЕС. Согласно данным Береговой охраны, в последние годы танкер перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией, пишет SVT.

Танкер был задержан 13 марта на пути в Россию возле Треллеборга.

"Предварительное расследование, которое я сегодня инициировал, касается подозрений в использовании поддельных документов, тяжких преступлений и дальнейших нарушениях Морского закона. В настоящее время ведётся интенсивное расследование дела с участием нескольких различных органов", - заявил тогда в пресс-релизе старший прокурор Эдриен Комбье-Хогг.

На судне были произведены обыски и допросы.

