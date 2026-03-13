Поиск

Власти Швеции задержали направлявшийся в РФ танкер

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Береговая охрана Швеции высадилась в четверг на танкер Sea Owl 1 под флагом Коморских островов, шедший в сторону России, сообщил в пятницу шведский общественный вещатель SVT.

"Береговая охрана во второй раз за неделю задержала в шведских территориальных водах судно по подозрению в причастности к "теневому флоту", - сообщил SVT министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

При поддержке Полицейского управления начато предварительное расследование нарушения Закона о морском порядке. Танкер задержан близ города Треллеборг. Он находится в санкционных списках Евросоюза.

6 марта в Швеции также у Треллеборга было задержано грузовое судно Caffa, шедшее в Санкт-Петербург с грузом зерна. На борту находился экипаж из 11 человек, десять из которых - граждане РФ. Caffa подозревается в нескольких нарушениях морского законодательства и использовании ложного флага.

Швеция
