NBC узнал, что США приостановили миссию "Свобода" из-за позиции Эр-Рияда

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - США приостановили миссию "Свобода" по обеспечению вывода застрявших в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив из-за решения Саудовской Аравия закрыть американским ВВС доступ к базам и в воздушное пространство королевства, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По их данным, это решение саудовский властей последовало после объявления президентом США Дональда Трампа о проведении миссии. Королевство уведомило США, что не позволит американским военным самолетам совершать полеты с авиабазы Принц Султан, расположенной к юго-востоку от Эр-Рияда, или пролетать через воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки миссии "Свобода", сообщили официальные лица.

Американские чиновники также заявили, что телефонный разговор между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не решил проблему, что вынудило президента приостановить миссию, чтобы восстановить доступ американских военных к критически важному воздушному пространству.

Как указывает телеканал, США размещают на авиабазе Принц Султан истребители, самолеты-заправщики и средства ПВО. Саудовская Аравия разрешила американцам использовать ее для поддержки военной операции в Иране. Кроме того, королевство открыло на период боевых действий свое воздушное пространство для самолетов ВВС США, базирующихся в соседних странах.