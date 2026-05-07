Поиск

NBC узнал, что США приостановили миссию "Свобода" из-за позиции Эр-Рияда

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - США приостановили миссию "Свобода" по обеспечению вывода застрявших в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив из-за решения Саудовской Аравия закрыть американским ВВС доступ к базам и в воздушное пространство королевства, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По их данным, это решение саудовский властей последовало после объявления президентом США Дональда Трампа о проведении миссии. Королевство уведомило США, что не позволит американским военным самолетам совершать полеты с авиабазы Принц Султан, расположенной к юго-востоку от Эр-Рияда, или пролетать через воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки миссии "Свобода", сообщили официальные лица.

Американские чиновники также заявили, что телефонный разговор между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не решил проблему, что вынудило президента приостановить миссию, чтобы восстановить доступ американских военных к критически важному воздушному пространству.

Как указывает телеканал, США размещают на авиабазе Принц Султан истребители, самолеты-заправщики и средства ПВО. Саудовская Аравия разрешила американцам использовать ее для поддержки военной операции в Иране. Кроме того, королевство открыло на период боевых действий свое воздушное пространство для самолетов ВВС США, базирующихся в соседних странах.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональда Трамп Иран США Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Евросовета заявил об обсуждении в ЕС темы возможных переговоров с РФ

Посла Армении вызвали в МИД РФ

 Посла Армении вызвали в МИД РФ

Суд в Армении отменил домашний арест брату и племяннику Католикоса всех армян

В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

 В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2106 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9289 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов