Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

"Основываясь на просьбе Пакистана и других стран, огромном военном успехе, которого мы добились во время кампании против Ирана, и, кроме того, на том факте, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада будет сохраняться, вступивший в полную силу проект "Свобода" (Движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от нехватки продовольствия и других проблем.