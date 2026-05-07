Иран будет требовать заполнения декларации для разрешения на проход через Ормуз

Об этом сообщил телеканал CNN

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тегеран будет требовать заполнить документ с информацией о судне, прежде чем разрешить ему проход через Ормузский пролив, сообщает в четверг CNN.

"Документ под названием "Декларация об информации о судне" представляет собой форму заявления, выданную недавно созданным Управлением по делам пролива Персидского залива (PGSA) Ирана, и должен быть заполнен всеми транзитными судами для обеспечения безопасного прохода", - информирует телеканал, в распоряжении которого оказалась форма декларации.

По информации CNN, документ содержит более 40 пунктов, включая информацию не только о судне, но и о гражданстве владельцев, операторов и членов экипажа. Также в декларацию необходимо будет вносить подробные сведения о грузе.

Предполагается, что заполненная декларация должна быть отправлена в PGSA по электронной почте.

При этом неясно, будет ли взиматься плата за проход.

Во вторник сообщалось, что Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, включающий отправку уведомлений на электронную почту.

