Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник телеканал Press TV.

"В рамках новой системы все суда, намеревающиеся пройти через пролив, будут получать электронное письмо с официального адреса (...), в котором будут изложены правила и нормы прохода", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Власти США в воскресенье сообщили Ирану, что начнут в понедельник военную операцию "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, передавал ранее Axios со ссылкой на источники. "По словам чиновника США и знакомого с темой источника, высокопоставленный служащий американской администрации проинформировал Иран в воскресенье о скорой операции по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства", - сообщает портал.

Axios пояснил, что в Белом доме явно хотели снизить риск эскалации ситуации. Однако некоторые госслужащие в США и Израиле полагают, что позднее на этой неделе американский президент Дональд Трамп может отдать приказ возобновить боевые действия, если дипломатические усилия продолжат пробуксовывать.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции заявил, что операция "Свобода" не является частью военных операций против Ирана и "носит временный характер". Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер утверждал, что первый день операции прошел тактически успешно.

В свою очередь датская судоходная и логистическая компания Maersk подтвердила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных, и сообщила, что все члены экипажа "в безопасности и невредимы". Однако, отмечает Axios, за первые 24 часа операции роста поставок нефти через пролив не отмечено.

В CENTCOM также сообщали, что американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции "Свобода". Но агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник передало, что в действительности американские военные обстреляли вблизи Ормузского пролива два небольших грузовых катера, а не катера Корпуса стражей Исламской революции.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив
Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

