В ЕК подтвердили неизменность принципа приема в ЕС на основе заслуг даже при реформе политики расширения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - При любых модификациях порядка приема в ЕС новых членов базовый принцип, основанный на заслугах, и поэтапный процесс интеграции останутся неизменными, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

"Комиссия продолжит эти дискуссии с государствами-членами о том, будем ли мы изменять в будущем метод расширения", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление члена ЕК по вопросам государственного управления Петра Серафина о принятии Брюсселем программы "поступательной интеграции" в ЕС новых членов и ответить на вопрос, не идет ли речь об изменении методологии расширения Европейского союза.

По словам Мерсье, в поступательной интеграции в ЕС нет ничего нового. "Вот уже некоторое время, как мы поэтапно интегрируем страны-кандидаты. Это инструмент в нашем распоряжении, который позволяет нам помогать продвигаться странам-кандидатам по пути вступления", - отметил представитель ЕК.

Идея в том, пояснил он, чтобы эти страны могли поступательно получать выгоды для своих граждан от европейской перспективы с первых этапов процедуры присоединения к ЕС еще до официального вступления в союз.

"Но поступательная интеграция не заменяет вступления. То есть мы вовсе не меняем метод, и к тому же поступательная интеграция - это не новость", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он также заявил: "Политика расширения для нас - это нечто основополагающее для стабильности и процветания нашего континента".

