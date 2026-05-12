Поиск

В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Церемония интронизации новоизбранного католикоса-патриарха Грузии Шио III состоялась во вторник в соборе Светицховели в городе Мцхета.

Во время торжественной литургии новому патриарху были вручены символы управления.

На церемонии в соборе присутствовали представители церкви и властей, в их числе и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Шио III стал 142-м патриархом в истории Грузии.

Прежний патриарх Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.

Бидзина Иванишвили Грузия Грузинская мечта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

 В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III

Иран может обогатить уран до 90% в случае новой атаки США

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

 Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

CNN сообщает, что Трамп все больше склоняется к возобновлению ударов по Ирану

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

 Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

Замглавы МИД Ирана назвал резолюцию США по Ормузу попыткой исказить факты

Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA

 Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2162 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов