В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Церемония интронизации новоизбранного католикоса-патриарха Грузии Шио III состоялась во вторник в соборе Светицховели в городе Мцхета.

Во время торжественной литургии новому патриарху были вручены символы управления.

На церемонии в соборе присутствовали представители церкви и властей, в их числе и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Шио III стал 142-м патриархом в истории Грузии.

Прежний патриарх Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.