Великобритания направит автономные минные тральщики в Ормузский пролив

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Соединенное Королевство направляет в район Ормузского пролива автономное минно-тральное оборудование и передовые системы борьбы с беспилотниками, сообщило во вторник министерство обороны Великобритании.

"Великобритания играет ведущую роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива, и сегодня мы демонстрируем это с помощью нового передового оборудования для защиты наших интересов и обеспечения безопасности пролива", - заявил министр обороны Джон Хили.

В минувшую субботу министерство обороны Британии сообщило, что корабль Королевского флота HMS Dragon будет направлен на Ближний Восток для участия в международной операции по защите судоходства в Ормузском проливе.

"HMS Dragon будет направлен на Ближний Восток для предварительного размещения (...), которое обеспечит готовность Великобритании, в рамках многонациональной коалиции, возглавляемой совместно Великобританией и Францией, к обеспечению безопасности Ормузского пролива, когда позволят условия", - сказал представитель оборонного ведомства.

В минувшую среду министерство вооруженных сил Франции сообщило, что французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

"Ситуация в Ормузском проливе имеет глобальные последствия", - говорилось в заявлении министерства.

При этом указывалось, что Франция "не является стороной конфликта" и "остается приверженной международному праву и суверенитету".

Оборонное ведомство указало, что развертывание призвано "заранее оценить региональную оперативную обстановку", а также предложить "дополнительные возможности для реагирования на кризис" в целях повышения региональной безопасности.

На двухдневной встрече в Лондоне в апреле, в которой приняли участие представители более 44 стран, военные планировщики обсудили практические аспекты многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции по защите судоходства в Ормузском проливе. По имеющимся данным, около 40 стран уже согласились участвовать в такой миссии.