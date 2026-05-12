В США отметили, что долго не смогут нарастить экспорт СПГ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экспортные мощности США по производству сжиженного природного газа (СПГ) в апреле выросли примерно на 0,9 млрд кубических футов в сутки, в основном за счет первой отгрузки с первой линии завода Golden Pass LNG и дополнительного производства на третьей линии завода Corpus Christi, отмечает управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в своем ежемесячном отчете.

Ввод в эксплуатацию шестой линии Corpus Christi запланирован на лето 2026 года, что добавит еще 0,2 млрд куб. футов в сутки номинальной экспортной мощности, но длительное время в США не будут вводиться новые СПГ-мощности, что ограничит рост экспорта СПГ из страны, указывает ведомство.

EIA повысило прогноз добычи газа на 1% в 2026 году и на 2% в 2027 году из-за увеличения соотношения содержащегося в нефти газа во многих скважинах Пермского бассейна.

Ведомство прогнозирует, что в 2026 году США экспортируют в среднем 17 млрд куб. футов в сутки СПГ (176 млрд куб. м газа в год - ИФ), а в 2027 году - 18,2 млрд куб. футов в сутки (189 млрд куб. м газа в год - ИФ), при этом прогноз на следующий год снижен на 0,4 млрд куб. футов в сутки (на 4 млрд куб. м газа в год - ИФ), поскольку акционер проекта Golden Pass, компания Exxon, объявила о задержках запуска второй и третьей технологических линий объекта.

На 2026 год EIA теперь прогнозирует, что цена газа на американской площадке Henry Hub составит в среднем $3,5 за Mmbtu (предыдущий прогноз - $3,67 за Mmbtu), в следующем году она снизится до $3,18 за Mmbtu (предыдущий прогноз - $3,59 за Mmbtu).