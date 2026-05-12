Трамп планирует подробно обсудить с Си Цзиньпином ситуацию в Иране

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе визита в Китай намерен подробно обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином иранский кризис, подчеркнув, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта.

"Мы проведем долгий разговор об этом. Я думаю, что пока что Китай показывал себя с хорошей стороны... Они получают много нефти из этого региона", - заявил Трамп во вторник, говоря о своих планах обсудить Иран с китайским лидером.

При этом президент отметил, что не считает, что США нужна сторонняя помощь с иранским урегулированием, выразив уверенность в том, что в противостоянии с Ираном одержит верх - "мирным путем или по-другому".

Трамп отметил, что и он, и Си Цзиньпин с нетерпением ожидают встречи, и выразил уверенность в том, что она пройдет отлично.

Президент напомнил, что в конце 2026 года Си Цзиньпин посетит США.

Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая.