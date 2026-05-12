Трамп заявил, что его не тревожит финансовое положение американцев из-за ситуации с Ираном

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что вопрос финансового положения американцев не является первостепенным для него, поскольку он пытается не допустить более серьезной проблемы – получения Ираном ядерного оружия.

"Совсем никак. Единственное, что важно, когда дело касается Ирана, это то, чтобы они не смогли иметь ядерное оружие", - сказал глава Белого дома журналистам на лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, мотивирует ли ухудшение финансовой ситуации граждан США заключить его сделку с Ираном.

"Я в данном случае не думаю о финансовом положении американцев. Я ни о ком не думаю. Я думаю о том, что мы не должны позволить Ирану иметь доступ к ядерному оружию", - добавил он.

Трамп также пригрозил, что если иранские власти "не сделают то, что правильно", то он сам "завершит работу".

Он добавил, что США "заключат только хорошую сделку". "Так или иначе эта сделка будет хорошей для американского народа и, я думаю, для иранцев", - подчеркнул он.

Также он в очередной раз предположил, что после завершения конфликта с Ираном в мире значительно вырастет предложение нефти, а в США "наступит золотой век".

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

