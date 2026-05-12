Иранские войска попытались вторгнуться на кувейтский остров Бубиян

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группа иранских военных совершила попытку вторжения на остров Бубиян, принадлежащий Кувейту, сообщает во вторник кувейтское министерство обороны.

По его данным, шесть человек, связанных с КСИР, пытались проникнуть в страну по морю. После столкновений с местными службами безопасности четверо нападавших были арестованы, а двое скрылись, отметило министерство.

В связи с нападением на остров, совершенным военизированным формированием, в МИД Кувейта был вызван посол Ирана. По сообщению внешнеполитического ведомства, заместитель главы МИД Кувейта Хамад Сулейман аль-Машаан во вторник передал иранскому послу Мохаммеду Тотонджи официальную ноту протеста, выразив "решительное осуждение и порицание Кувейтом этого враждебного акта".

Тем временем Иран отверг заявления Кувейта о том, что Тегеран планировал враждебные действия против страны Персидского залива, передает агентство ISNA.

"МИД Ирана осуждает неправомерные действия Кувейта в отношении четырех иранских моряков, которые выполняли свои обязанности на борту судна Meroj Keshtezri Darya и вошли в кувейтские воды из-за сбоя в навигационной системе", - говорится в заявлении.